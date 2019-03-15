Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika (58), geçen Salı, İzmir'de trafik kazasında can verdi. Çika için dün Alsancak Hocazade Camii'nde tören düzenlendi. 20 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan Demet Akbağ ve oğlu Ali (19), taziyeleri kabul etti. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Okan Buruk gibi spor ve sanat dünyasından çok sayıda kişi, cenaze törenindeydi. Cenaze namazını kıldıran imam, İzmirli Çika için "Adam gibi adamdı" dedi. Cenaze namazının ardından tabutun omuzlandığı sırada Akbağ eşinin tabutuna dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti. Zafer Çika'nın cenazesi, vasiyeti üzerine Çeşme'de toprağa verildi.
Yılmaz Erdoğan, babasının tabutu başında ağlayan Ali Çika'ya destek oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, gözyaşlarına boğulan Akbağ'ı teselli etti.
Çika'nın kardeşi Regent Çika, tören boyunca ağladı.
Demet Akbay, 20 yıllık hayat arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
CEYLAN TORLAK
Yılmaz Erdoğan, babasının tabutu başında ağlayan Ali Çika'ya destek oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, gözyaşlarına boğulan Akbağ'ı teselli etti.
Çika'nın kardeşi Regent Çika, tören boyunca ağladı.
Demet Akbay, 20 yıllık hayat arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
CEYLAN TORLAK
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