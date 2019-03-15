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’ın eşi , gözyaşları ile uğurlandı

’ın eşi , kaza sonucu hayata gözlerini kapadı. Cenazesi, vasiyeti üzerine Çeşme’de son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı. 20 yıllık hayat arkadaşını toprağa veren Akbağ’ın gözyaşları yürekleri yaktı.

Bir 'demet' acı
Oyuncu 'ın eşi (58), geçen Salı, İzmir'de trafik kazasında can verdi. Çika için dün 'nde tören düzenlendi. 20 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan Demet Akbağ ve oğlu Ali (19), taziyeleri kabul etti. , , , , Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Okan Buruk gibi spor ve sanat dünyasından çok sayıda kişi, cenaze törenindeydi. Cenaze namazını kıldıran imam, İzmirli Çika için "Adam gibi adamdı" dedi. Cenaze namazının ardından tabutun omuzlandığı sırada Akbağ eşinin tabutuna dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti. Zafer Çika'nın cenazesi, vasiyeti üzerine Çeşme'de toprağa verildi.





Yılmaz Erdoğan, babasının tabutu başında ağlayan Ali Çika'ya destek oldu.




Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, gözyaşlarına boğulan Akbağ'ı teselli etti.




Çika'nın kardeşi Regent Çika, tören boyunca ağladı.



Demet Akbay, 20 yıllık hayat arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.

CEYLAN TORLAK

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