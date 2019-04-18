Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, doğum için hiçbir masraftan kaçınmadı. Eşine bonkörlüğüyle bilinen Özçivit, oğlunun doğumunda da kural bozmadı. Ünlü oyuncu, oğullarını Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede dünyaya getiren eşinin rahatı ve güvenliği için iddiaya göre tüm kattaki odaları kapattırdı. Evcen ile minik Karan, hastanenin 15 bin 650 liralık odasında kalırken güzel oyuncunun Almanya'dan gelen ailesi de hemen yanındaki odada konakladı. Özçivit'in ailesi de oğullarının tuttuğu aynı kattaki diğer odada kalıp torunlarının dünyaya 'merhaba' deyişinin sevincini yaşadı.





KUŞ UÇURTULMADI...

Konuşulanlara göre ise Burak Özçivit'in cebinden ailesi ve eşinin 5 gündür kaldığı 4 oda için yaklaşık 50 bin lira çıktı. Özçivit ve Evcen Aileleri'nin kaldığı hastanedeki güzel oyuncuyla bebeğinin konakladığı katta kuş uçurtulmadı. Oğullarının görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf eden Özçivit, hastanedeki güvenliği alarma geçirdi. Fahriye Evcen'le Ortadoğu'da da hayran kitlesine sahip olan Özçivit, ailesinin rahatsız edilmemesine özen gösterdi.

Ünlü çiftin, bebeklerinin ilk fotoğraflarını Ortadoğu'daki bir dergiye yüksek bir ücret karşılığında satması bekleniyor...

Özçivit, eşinin kaldığı katı kapattırarak mini bir servet harcadı.