Oyuncu Wilma Elles, ikizlerinin babası Kerem Göğüş'le ayrıldığını ilk kez itiraf etti. Özel hayatıyla ilgili çıkan haberleri cevaplamaktan kaçınan güzel oyuncu Wilma Elles, Nişantaşı City's AVM'de gazetecilere "Özel hayatımla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum. Kerem beyle uzun süre önce ayrıldık. İkizlerimle birlikte çok mutluyum" diye konuştu.
- Saklambaç
- 18.04.2019
- Gazete
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