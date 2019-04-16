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  • 16.04.2019
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'den 'a sert eleştiri: Serdar parayı kumarda harcıyor

Ortaç'ı paraladı

Pop müziğin usta ismi Serdar Ortaç, önceki gün albüm çıkarmayı düşünmediğini söyledi. Ortaç, nedenini ise şöyle açıkladı: "Aranjörler ev parası istiyorlar. Eskiden 100 kazanırken 300 harcıyordum; ama artık müzik para etmiyor."


Başarılı sanatçının sözlerine ise Hande Yener'den şu sert eleştiri geldi: "Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, onun için albüm çıkarmak istemiyordur. Serdar'ın canı sıkılmış olabilir, benim durumlar güzel gidiyor."

Doğan SAVAŞ

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