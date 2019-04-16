Pop müziğin usta ismi Serdar Ortaç, önceki gün albüm çıkarmayı düşünmediğini söyledi. Ortaç, nedenini ise şöyle açıkladı: "Aranjörler ev parası istiyorlar. Eskiden 100 kazanırken 300 harcıyordum; ama artık müzik para etmiyor."



Başarılı sanatçının sözlerine ise Hande Yener'den şu sert eleştiri geldi: "Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, onun için albüm çıkarmak istemiyordur. Serdar'ın canı sıkılmış olabilir, benim durumlar güzel gidiyor."

Doğan SAVAŞ