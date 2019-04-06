ATV'nin başarılı dizisi Hercai, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettirmişti. Hercai'nin YouTube kanalı, 30 Mart tarihli yayınıyla tam 83 bin abone rakamına ulaşarak bu anlamda kırılması güç bir rekora imza attı.

Daha önce Türkiye'de herhangi bir kategoride bu abone rakamına ulaşan bir YouTube kanalı olmamıştı.



Daha dördüncü bölümü yayınlanmamış olmasına rağmen 700 binin üzerinde bir abone rakamına ulaşan kanal, bu alanda da farklı bir rekorun sahibi oldu.

İlk bölümü çok kısa bir sürede sadece YouTube'da 13 milyon kez izlenen dizi, rekorlarına yenilerini ekleyecek gibi duruyor. Dizinin başrolünde ise Akın Akınözü ve Ebru Şahin rol alıyor.