Nisan ayının gelmesiyle havalar ısındı... Akdeniz ve Ege'de yaşayan bazı vatandaşlar şimdiden denize atlayıp, eşsiz mavinin tadını çıkarmaya başladı. Ege'nin koylarına da önceki gün ilk yat yanaştı. Rus siyasetçi ve işadamı Andrey Molchanov (47), Bodrum'a demir attı. 74 metrelik Aurora marka yatın, 120 milyon dolar olduğu anlaşıldı.

İşadamı, Cennet Koyu'nda 55 milyon liralık arsa ile Bodrum Mandarin Oriental'den 45 milyon TL'lik villa baktı. Alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Molchanov'un yatının yakıt deposunu fullediği ortaya çıktı.

2 milyar dolarlık servete sahip olan işadamı, Rusya'da ürettiği inşaat malzemelerini dünyaya satıyor.