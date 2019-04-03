PREMIER Lig'in 31. haftasında Arsenal ile Newcastle, önceki akşam United Emirates'te karşı karşıya geldi. 30. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen ev sahibi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İlk yarıda yeteneğiyle takımını önde tutan Mesut Özil, ikinci yarıda vites yükseltti. Yıldız futbolcunun 83. dakikada akıl dolu pasıyla başlattığı atakta, Lacazette'nin muhteşem aşırtma golüyle fark ikiye yükseldi. Maçın adamı olan Mesut Özil'in şans meleği ise tribünden maçı izleyen müstakbel eşi Amine Gülşe'ydi...

ÖZİL'İ İZLEMEK İÇİN GELDİ

25 yaşındaki güzel oyuncu, maçın ilk dakikasından bitiş düdüğüne kadar aşkına tam destek verdi. Gülşe ayrıca maç anında cep telefonundan Mesut Özil'in fotoğraflarını çekti. Daha sonra da Özil'i kalp içine aldığı kareyi sosyal medya hesabına yükledi. Maç bitiminde ise Özil ve Gülşe, özel misafirleri olan Hintli oyuncu Shahrukh Khan ile bir araya geldi. Ünlü aktörün, yalnızca hayranı olduğu Özil'i izlemek için İngiltere'de olduğu öğrenildi. Özil de çektirdikleri anı fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyip, sanatçıya teşekkür etti...





MESUT'TAN JEST

Maçtan sonra Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hintli oyuncu Shahrukh Khan ile böyle poz verdi. Mesut Özil, 10 numaralı imzalı formasını Shahrukh Khan'a hediye etti...





Mesut Özil, hakkında ırkçı söylemlerde bulunan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, dün istifa etti. Grindel'in eleştiriler nedeniyle görevi bıraktığı öğrenildi...