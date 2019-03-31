Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Almanya bu durumu hazmedemedi.
Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Almanya bu durumu hazmedemedi.
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