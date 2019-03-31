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'de forma giyen 'in Başkan Erdoğan’ı düğününe davet etmesi üzerine Almanlar yine saldırıya geçti

, Başkan Erdoğan’ı düğününe davet etti. Almanlar yine saldırıya geçti. Stern dergisi, başarılı futbolcu için “ sayesinde milyoner oldu” diyecek kadar çirkinleşti. Irkçı zihniyet, tepki çekti: Nazi yani!

Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Almanya bu durumu hazmedemedi.

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