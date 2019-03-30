Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.03.2019
  • Gazete

lüks yatını geri aldı

Rus milyarder Farkhad Ahkmedov, eşi Tatyana’dan boşandı. Ünlü işadamı ‘yüzen sarayını’ kimseye bırakmadı. tarafından eski karısına verilen 436 milyon dolarlık (2.4 milyar TL) lüks yatını geri aldı!

Fark'yat' Akhmedov
AZERİ asıllı Rus milyarder , 1.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü işadamı 2017 yılında eşi Tatyana'ya hem boşanma hem de zina davası açtı. İkisinin de 'de daimi oturma izni vardı. Bu yüzden boşanmaya baktı. Ünlü işadamı davadan önce içinde 360 milyon dolarlık yatının da bulunduğu bazı taşınmazlarını Dubai'de tutmayı başardı. Çünkü aleyhinde karar çıksa da Dubai'deki şeriat yasalarına göre karısı kendisinden hiçbir şey alamayacaktı. Ve Akhmedov'un planı işe yaradı. İngiliz mahkemesi, Akhmedov'un karısına 600 milyon dolar ödemesi yönünde karar aldı. Ayrıca 436 milyon dolarlık 'Luna' adlı lüks yatın da Tatyana'ya bırakılması kararlaştırıldı. Dubai Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin kararını bozunca, yat Akhmedov'a kaldı. Ünlü işadamı "Karara sevindim ama şaşırmadım" ifadesini kullandı.



İşadamı Akhmedov, yatı Abromoviç'ten aldı. 115 metrelik "Luna" adlı yatta; havuz, helikopter pisti, denizaltı ve 6 sürat teknesi bulunuyor. Roketatara bile dayanıklı olan yat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.



TATİANA 'LUNA'YI KAPTIRDI
Tatyana, milyarder eşinden boşanmadan önce lüks yatla her yıl Marmaris'e geliyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriFarkhad Akhmedov lüks yatını geri aldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri