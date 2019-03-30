AZERİ asıllı Rus milyarder Farkhad Akhmedov, 1.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü işadamı 2017 yılında eşi Tatyana'ya hem boşanma hem de zina davası açtı. İkisinin de İngiltere'de daimi oturma izni vardı. Bu yüzden boşanmaya İngiliz mahkemesi baktı. Ünlü işadamı davadan önce içinde 360 milyon dolarlık yatının da bulunduğu bazı taşınmazlarını Dubai'de tutmayı başardı. Çünkü aleyhinde karar çıksa da Dubai'deki şeriat yasalarına göre karısı kendisinden hiçbir şey alamayacaktı. Ve Akhmedov'un planı işe yaradı. İngiliz mahkemesi, Akhmedov'un karısına 600 milyon dolar ödemesi yönünde karar aldı. Ayrıca 436 milyon dolarlık 'Luna' adlı lüks yatın da Tatyana'ya bırakılması kararlaştırıldı. Dubai Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin kararını bozunca, yat Akhmedov'a kaldı. Ünlü işadamı "Karara sevindim ama şaşırmadım" ifadesini kullandı.
İşadamı Akhmedov, yatı Abromoviç'ten aldı. 115 metrelik "Luna" adlı yatta; havuz, helikopter pisti, denizaltı ve 6 sürat teknesi bulunuyor. Roketatara bile dayanıklı olan yat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
TATİANA 'LUNA'YI KAPTIRDI
Tatyana, milyarder eşinden boşanmadan önce lüks yatla her yıl Marmaris'e geliyordu.
İşadamı Akhmedov, yatı Abromoviç'ten aldı. 115 metrelik "Luna" adlı yatta; havuz, helikopter pisti, denizaltı ve 6 sürat teknesi bulunuyor. Roketatara bile dayanıklı olan yat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
TATİANA 'LUNA'YI KAPTIRDI
Tatyana, milyarder eşinden boşanmadan önce lüks yatla her yıl Marmaris'e geliyordu.
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