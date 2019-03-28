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  • 28.03.2019
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'tan ayrılan ’in eşi Jelena, şimdi de eski aşkı ’in peşine mafyasını taktı

'tan ayrılan ’in eşi Jelena, şimdi de eski yasak aşkı ’in peşine mafyasını taktı. Hayatından endişe eden Boşnak oyuncu, ölüm tehditleri aldığını ve Jelena’nın ırkçılık yaptığını anlattı.

İşler sırpa sardı

basını geçtiğimiz aylarda 'tan ayrılan 'in eşi 'nın, kocasını Boşnak futbolcu ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri de internette yayıldı.

Ancak Sırp şarkıcı, görüntelerin gerçek olmadığını açıkladı. Yine Sırpların iddiasına göre Jelena, görüntüleri yayınlattığı söylenen futbolcuya ölüm tehdidi yağdırdı.

Genç oyuncuya, "Senin kariyerini ve hayatını bitireceğim" şeklinde mesajlar attı.

2 milyon euro'luk tazminat davası açan futbolcu ise şimdi de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını açıkladı. Takip edildiğini belirten genç oyuncu, tehdit mesajlarını da yayınladı. Hayatından endişe ettiğini vurguladı. Ayrıca, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırpları ve Boşnakları birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.


Ölüm tehditleri alan genç futbolcu, evden dışarı çıkmaya korkuyor.
Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Jelena, bu açıklamalar karşısında sessiz kaldı.

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