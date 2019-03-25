Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, geçtiğimiz günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Kocasıyla sıkıntılar da yaşayan şarkıcının, bu acı haberin ardından klinikte tedavi göreceği öğrenildi. Önceki gün gerçekleşen cenaze töreninde ise Jelena'nın kahreden görüntüleri Sırp basını tarafından servis edildi. Acısı taze olan şarkıcı, dün de evde duramadı ve annesinin mezarını ziyaret etti. Mezarlığa çiçeklerle giden Jelana, annesi için saatlerce gözyaşı döktü. Dusko Tosic ise eşini zorlukla sakinleştirebildi.





Annesi Divna'nın mezarını ziyaret eden Jelena, saatlerce ağladıktan sonra uzun düşüncelere daldı.