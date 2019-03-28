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Müslüman olan 'li şarkıcı , bir kez daha gönülleri fethetti! Della Miles, çocuklarla bir araya geldi

Müslüman olan , çocuklarla bir araya geldi. Kendisini ‘çikolatalı baklava’ya benzeten sempatik şarkıcı, “Burada sizlerle birlikte olmak harika bir duygu” dedi.

Çikolatalı baklava!

Kısa süre önce Müslüman olan 'li şarkıcı , bir kez daha gönülleri fethetti... Siyahi sanatçı, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir Yunus Emre Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. öğrenciler tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Miles, "Burada sizlerle birlikte olmak harika bir duygu.

Hepinizin gözlerinin içindeki masumiyeti ve samimiyeti görebiliyorum. Bu küçük salona sığdırdığınız kocaman sevgi, merhamet ve hoşgörü karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Miles, zeybek

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