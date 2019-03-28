Kısa süre önce Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, bir kez daha gönülleri fethetti... Siyahi sanatçı, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Down Sendromlu öğrenciler tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Miles, "Burada sizlerle birlikte olmak harika bir duygu.

Hepinizin gözlerinin içindeki masumiyeti ve samimiyeti görebiliyorum. Bu küçük salona sığdırdığınız kocaman sevgi, merhamet ve hoşgörü karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Miles, zeybek