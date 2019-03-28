Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte çekimler için Türkiye'nin turizm merkezlerinden Nevşehir'in doğa harikası Kapadokya'da bulunan ünlü model Bella Hadid, dün sosyal medyada gün doğumunu paylaştı. Ünlü model, sıcak hava balonlarının yavaş yavaş yükseldiği eşsiz manzarayı, "Bazı günler uyanıyorum ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum" notuyla yayınladı. Seksi model daha sonra bölgedeki son çekimler için objektiflere gülücükler saçtı.

Çalışmalar bitince ekipte bulunan herkes, Türk yemeklerinin tadına baktı. Geçtiğimiz gün baklava paylaşan Bella, dün de et döner keyfini takipçileriyle paylaştı. Daha sonra tüm ekip, dönüş için otelden ayrıldı. Kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Bella, en büyük destekçisi Mert Alaş'ı da unutmadı. Alaş ile olan selfie'sini paylaşan model, "Seni seviyorum!" ifadesini kullandı.

Alessandra bunu beğendi!



Victoria's Secret'ın efsane meleklerinden Alessandra Ambrosio da, Bella'nın paylaştığı karelere beğeni bıraktı. 37'lik model, yaptığı yorumla da manzaranın müthiş olduğunu vurguladı.



Bella'nın paylaştığı fotoğrafları 600 bin kişi beğendi.