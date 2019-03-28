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  • 28.03.2019
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’s ’ın en güzel meleklerinden Kapadokya’dan gün doğumunu paylaştı

’s ’ın en güzel meleklerinden , Kapadokya’dan gün doğumunu paylaştı. ’nin reklamını yaptı.

Fotodokya

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte çekimler için 'nin turizm merkezlerinden Nevşehir'in doğa harikası Kapadokya'da bulunan Bella Hadid, dün sosyal medyada gün doğumunu paylaştı. Ünlü model, sıcak hava balonlarının yavaş yavaş yükseldiği eşsiz manzarayı, "Bazı günler uyanıyorum ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum" notuyla yayınladı. Seksi model daha sonra bölgedeki son çekimler için objektiflere gülücükler saçtı.

Çalışmalar bitince ekipte bulunan herkes, Türk yemeklerinin tadına baktı. Geçtiğimiz gün baklava paylaşan Bella, dün de et döner keyfini takipçileriyle paylaştı. Daha sonra tüm ekip, dönüş için otelden ayrıldı. Kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Bella, en büyük destekçisi 'ı da unutmadı. Alaş ile olan selfie'sini paylaşan model, "Seni seviyorum!" ifadesini kullandı.
Alessandra bunu beğendi!

Victoria's Secret'ın efsane meleklerinden Alessandra Ambrosio da, Bella'nın paylaştığı karelere beğeni bıraktı. 37'lik model, yaptığı yorumla da manzaranın müthiş olduğunu vurguladı.


Bella'nın paylaştığı fotoğrafları 600 bin kişi beğendi.

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