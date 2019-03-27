Eski eşler Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, özel yaşamıyla manşetlerden inmez oldu. Babasından özel yaşamını gözler önünde yaşamaması için sürekli uyarı alan 21 yaşındaki genç kız, önceki akşam ise yeni sevgilisiyle Arnavutköy'deydi. Birkaç aydır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile baş başa yemek yiyen Zehra, mekan çıkışı objektifleri görünce panikledi. Bunun üzerine devreye Kadayıfçıoğlu'nun korumaları girdi. Ancak ikili, görüntülenmekten kurtulamadı.