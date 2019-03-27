Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Ünlü oyuncunun köpekleriyle yaptığı bu yüzleri gülümseten paylaşım binlerce beğeni aldı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Ünlü oyuncunun köpekleriyle yaptığı bu yüzleri gülümseten paylaşım binlerce beğeni aldı.
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