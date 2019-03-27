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  • 27.03.2019
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen renklendirdi

Sevimli dostluk

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Ünlü oyuncunun köpekleriyle yaptığı bu yüzleri gülümseten paylaşım binlerce beğeni aldı.

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