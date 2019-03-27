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  • 27.03.2019
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doğum için gün sayıyor

ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan , doğum için gün saymaya başladı. 8 aylık hamile olan Markle'ın Nisan sonunda doğum yapacağı açıklandı

Normal Düşes...
ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan , doğum için gün saymaya başladı. 8 aylık hamile olan Markle'ın Nisan sonunda doğum yapacağı açıklandı. Düşes'in normal doğumu tercih ettiği ve yoga kültürüne özgü şarkılar eşliğinde bebeğini dünyaya getirmek istediği ortaya çıktı.



Prens Harry ve Markle çiftinin kız bebeğinin olacağı öğrenildi.

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