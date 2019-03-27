Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, doğum için gün saymaya başladı. 8 aylık hamile olan Markle'ın Nisan sonunda doğum yapacağı açıklandı. Düşes'in normal doğumu tercih ettiği ve yoga kültürüne özgü şarkılar eşliğinde bebeğini dünyaya getirmek istediği ortaya çıktı.
Prens Harry ve Markle çiftinin kız bebeğinin olacağı öğrenildi.
Prens Harry ve Markle çiftinin kız bebeğinin olacağı öğrenildi.
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