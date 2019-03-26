Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! Kaya Çilingiroğlu görüntüler hakkında ne dedi?
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de sevgilisi ile görüntülendi. Kameraları görünce neye uğradığını şaşıran âşıklar, hızlıca arabaya bindi. Mekânın güvenlik görevlileri, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Zehra Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi kavgayı fırsat bildi ve aracıyla gaza bastı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi kadar yeni imajı da güne damgasını vurdu...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Arnavutköy'de objektiflere yakalandı. Ağzını bıçak açmayan Çilingiroğlu'nun görüntüleri hakkında babası Kaya Çilingiroğlu ne dedi?
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU SEVGİLİSİYLE YAKALANDI! - O ANLARI TIKLA İZLE
KAMERAMANI EZİYORDU!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, dün akşam sevgilisiyle baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı kameraları görünce panikleyen erkek arkadaşı, arabayı basın mensuplarının üstüne sürdü.
Çilingiroğlu'nun sevgilisi ise direksiyona geçince ne yapacağını bilemedi. Panikleyen genç, direksiyonu basın mensubunun üzerine sürdü. Muhabirin "Kameramanımı eziyordun" demesi üzerine şok geçiren ikili, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER
İkilinin yemek yediği mekanın özel güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucuları, çıkan görüntülerin ardından canlı yayında Kaya Çilingiroğlu'nu aradı. Görüntüleri izlemediği söyleyen Çilingiroğlu, açıklama yapmadı.