Geçtığımız haftalarda kendisiyle aynı ismi taşıyan oğluyla bir restorana giden Kaya Çilingiroğlu, pideyi elleriyle yediği için eleştirilmişti.

Çilingiroğlu, gelen eleştiriler karşısında ise şu yanıtı vermişti: "Biz Sürmene Zavli, bugünkü adıyla Muratlı Köyü'ndeniz. Bizim orada pide böyle yenir. İsmimiz ne olursa olsun, aslımızı inkar etmeyiz".