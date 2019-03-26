Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.03.2019
  • Gazete

'ın eski eşi , yine alay konusu oldu! Çilingiroğlu bu kez de mıhlamayı eliyle yedi

Pideyi elleriyle yediği için eleştirilen , bu kez de mıhlamayı aynı şekilde yiyerek sosyal medyada olay oldu.

Geçtığımız haftalarda kendisiyle aynı ismi taşıyan oğluyla bir restorana giden Kaya Çilingiroğlu, pideyi elleriyle yediği için eleştirilmişti.

Çilingiroğlu, gelen eleştiriler karşısında ise şu yanıtı vermişti: "Biz Sürmene Zavli, bugünkü adıyla Muratlı Köyü'ndeniz. Bizim orada pide böyle yenir. İsmimiz ne olursa olsun, aslımızı inkar etmeyiz".

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, yine alay konusu oldu! Çilingiroğlu bu kez de mıhlamayı eliyle yedi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri