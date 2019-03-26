Geçtığımız haftalarda kendisiyle aynı ismi taşıyan oğluyla bir restorana giden Kaya Çilingiroğlu, pideyi elleriyle yediği için eleştirilmişti.
Çilingiroğlu, gelen eleştiriler karşısında ise şu yanıtı vermişti: "Biz Sürmene Zavli, bugünkü adıyla Muratlı Köyü'ndeniz. Bizim orada pide böyle yenir. İsmimiz ne olursa olsun, aslımızı inkar etmeyiz".
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