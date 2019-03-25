Güzel oyuncu Aslı Enver’le evlilik planları yapan Murat Boz, bebek sevinci yaşıyor. Ünlü popçu, önceki gün kedisinin hamile olduğunu müjdeleyerek hayranlarını sevindirdi. Bu yaz aşkı Aslı Enver ile nikah masasına oturacağı konuşulan Murat Boz, baba olamadı ama bebek müjdesi verdi. Hayvansever popçu, gözü gibi baktığı kedisinin hamile olduğunu sosyal medyada açıkladı. Boz'un 'Kızımız hamile' notuyla yaptığı paylaşımı hayranlarını sevindirdi. Murat Boz'un Aslı Enver ile evlenmesini dört gözle bekleyen sevenleri popçuya 'Aileniz şimdiden büyüyor. İnşallah çocuklarınızı kucağınıza alacağınız günler de bir an önce gelir' yorumu yaptı. Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren ikili, bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.