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  • 25.03.2019
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Aslı Enver’le evlilik planları yapan , bebek sevinci yaşıyor

Güzel oyuncu Aslı Enver’le evlilik planları yapan , bebek sevinci yaşıyor. Ünlü popçu, önceki gün kedisinin hamile olduğunu müjdeleyerek hayranlarını sevindirdi.

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