Dünya starı Madonna, bir kez daha Türklerle iş birliği yaptı... 60 yaşında genç kızlara taş çıkartan Amerikalı seksi şarkıcı, başta İngiliz Kraliyet Ailesi olmak üzere birçok yıldızın vazgeçemediği ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun kapısını çaldı.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Türk imzalı Madonna! Madonna, Türk modacı Erdem Moralıoğlu’nun koleksiyonundan bir parça aldı
60 yaşındaki seksi şarkıcı Madonna, ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu’nun koleksiyonundan bir parça aldı. Dünya turnesi için de DJ Abdullah İnal’ı ekibine katmak için düğmeye bastı.
Dünya starı Madonna, bir kez daha Türklerle iş birliği yaptı... 60 yaşında genç kızlara taş çıkartan Amerikalı seksi şarkıcı, başta İngiliz Kraliyet Ailesi olmak üzere birçok yıldızın vazgeçemediği ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun kapısını çaldı.
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