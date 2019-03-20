Kuşum Aydın'ı dolandırdılar

Şarkıcı Kuşum Aydın, önceki gün Nişantaşı City's Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, kendisini mağdur eden bir organizasyoncu hakkında savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Aydın, "Bir üç kağıtçının eline düştük. Paramızı almadığımız için iptal oldu bu organizasyon. Bu insan bizim üzerimizden bilet sattı. Bizi de mağdur etti. Şimdi hukuk yoluna başvuracağız" diyerek gazetecilere dert yandı.