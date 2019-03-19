Her fırsatta ayrılık dedikodularını yalanlayan Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın yeniden boşanmanın eşiğine geldiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Ortaç, "Artık bu işi bitirmek istiyorum. Evinde durmuyor. Evde huzurlu değilim" diyerek boşanmak için avukatına başvurdu. Ancak popçunun avukatı Ömer Durak'tan iddiaya jet hızıyla yalanlama geldi. Durak, dün iddiaların asılsız olduğunu belirtip "Boşanma yok" açıklaması yaptı.



BOŞANMAYA JET YALANLAMA

Ünlü popçunun kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe de önceki gün OBİDEV (Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı) yararına gerçekleşen defilede boşanmayı yalanladı. 27 yaşındaki Loughnan, eşiyle sürekli haklarında çıkan ayrılık dedikodularının kendisine komik geldiğini söyledi. Ancak ikilinin son bir yıldır sürekli ayrılık haberiyle gündeme gelmesi ise "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü bir kez daha akıllara getirdi.

Serdar Ortaç, geçen ay Chloe ile sorunlarının olduğunu ve bunları kendisiyle konuşup çözeceğini itiraf etmişti.