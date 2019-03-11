eşidurmak yok. ABD'demodelliğin yanı sırasosyal medyada dareklam yapangeçen ay da kendiadını taşıyan detokssularıyla sağlıksektörüne atıldı.yaşındakimodel, şimdi deYouTube kanalıaçmak için kollarısıvadı. Modellik,reklam ve detokssularıyla parapaylaşacak.