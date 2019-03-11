Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a durmak yok. ABD'de modelliğin yanı sıra sosyal medyada da reklam yapan Chloe, geçen ay da kendi adını taşıyan detoks sularıyla sağlık sektörüne atıldı.
27 yaşındaki model, şimdi de YouTube kanalı açmak için kolları sıvadı. Modellik, reklam ve detoks sularıyla para basan Chloe, kanalında hayatının her anını paylaşacak.
27 yaşındaki model, şimdi de YouTube kanalı açmak için kolları sıvadı. Modellik, reklam ve detoks sularıyla para basan Chloe, kanalında hayatının her anını paylaşacak.
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