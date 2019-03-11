Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.03.2019
  • Gazete

Serdar Ortaç'ın eşi 'a durmak yok! Para basacak

Hırslı yenge
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a durmak yok. ABD'de modelliğin yanı sıra sosyal medyada da reklam yapan Chloe, geçen ay da kendi adını taşıyan detoks sularıyla sağlık sektörüne atıldı.
27 yaşındaki model, şimdi de YouTube kanalı açmak için kolları sıvadı. Modellik, reklam ve detoks sularıyla para basan Chloe, kanalında hayatının her anını paylaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSerdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a durmak yok! Para basacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri