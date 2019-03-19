Yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile beğeni toplayan Cem Yılmaz, hayranlarını yine karaborsaya karşı uyardı. Komedyen, gösterinin iki yıl süreceğini açıklayıp takipçilerine fahiş fiyatlı bilet satanlara itibar etmemeleri çağrısı yaptı.
Yılmaz'ın biletleri karaborsada bin 500 liraya satılıyor.
Yılmaz'ın biletleri karaborsada bin 500 liraya satılıyor.
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