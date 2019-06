Sıla'nın, Ekim 2018'de eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından oyuncunun Zekeriyaköy'deki evinde darp edildiğini iddia ederek açtığı davanın ilk duruşması, dün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sabah 10.00'da başlayan duruşmaya taraflar, koruma ordusuyla ayrı ayrı geldi. Aylık kazancının 50 bin TL, yıllık gelirinin ise reklam anlaşmaları dahilinde yaklaşık 2 milyon TL olduğunu belirten Kural, savunmasında şunları söyledi:





ÇILDIRTAN İTİRAF!

"Okan Can Yantır'la ilgili her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok aşık olduğum için hiçbir zaman sorgulamadım. Olay gecesi tekrar sordum. 'Senin canını yakmak için birlikte oldum' dedi. Şoförünü aramak istedim, elimden tuttu. Kendisinden elimi çekerken düştü. 'Yalvarırım git' diye bağırınca 'Yapma Ahmet, ne olur konuşalım' dedi. 15-20 dakika süren kavganın sonunda dışarı çıkarken 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' diye bağırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum." Sıla ise savunmasını şu sözlerle yaptı: "Olay akşamı kurtulamadığım Okan Can Yantır sorusu geldi tekrar. Ahmet Kural, bir anda bir kıskançlık krizine girdi. Önce bağırıp çağırıp sonra da üstüme saldırdı. Bir saate yakın kendimi evden kurtarmaya çalıştığım kötü bir hatıraydı. 'Seni gebertirim, öldürürüm' diyerek kül tablasını kaldırdı. 4-5 kere söyledi bunu. Mutfaktan salona savrulduk, kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüğümde kulaklarıma vurdu, böbreklerimi tekmeledi. Çıkmaya çalıştım 3-5 kere evden ancak beni tekrar eve soktu. Babama, aileme, bana küfürler savurdu. Şoförümü aramayı başardım ve dışarı attım kendimi. Sonra arkamdan gelmedi. Şiddet, bir saate yakın sürdü. Dinlenip dinlenip, ara ara durup sonra tekrar saldırdı. Zaten 45 dakika, bir saat dayak yesem herhalde burada olmazdım.

22 NİSAN'A ERTELENDİ

Olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunduğunu belirtilen tanıklardan Hatice Zeynep Tunç ise "Evden 'Seni öldüreceğim' şeklinde şeyler duydum. Kadının, 'İçeri girmek istemiyorum' dediğini duydum. Sesler 1 saate yakın devam etti" dedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.



AHMET KURAL: AŞK DEĞİL PROJEYMİŞİM

Kural, Sıla'nın "Beni dinlene dinlene dövdü" iddiası için şöyle dedi: "İlk başta 45 dakika boyunca hunharca dövdüğüm söylendi. Daha sonra da 15'er dakika arayla boks maçıymış gibi dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Şiddetin 45 dakikası, bir dakikası olmaz. Şiddet şiddettir. "

SILA'NIN aşkına inanmadığının altını çizen Kural, şu sözleriyle de popçuya veryansın etti: "Bir kadını sevdim, aşık oldum. Ama bir planın ve projenin parçası olduğumu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım. Basında yer alan albüm tanıtımında bu konunun nasıl kullanıldığını da gördük. Bu şarkıların hiçbirini de üzerime almıyorum."





AMERİKA'YA POSTA KOYDU

Ünlü oyuncu, ABD'deki Washington Post'un Sıla lehine yaptığı ve Türkiye'deki yargı sistemi için "Sınavdan geçiyor" diye yazan haberiyle ilgili şöyle dedi: "Washington Post mu bizi sınavdan geçirecek! Daha karar verilmemiş bir dava hakkında yurt dışında haber yapılması ve Türk adaletinin itibarsızlaştırılması çok çirkin."





DOĞRULARI YİNE BÜKTÜ!

Sıla, dava sonrası şöyle dedi: "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama ilginize teşekkür ederim. Sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının kararını saygıyla bekliyorum."



ESKİDEN SEVDİĞİM KADINDI

Türk adaletine güvendiğini belirterek "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım" diyen Ahmet Kural'a duruşma sonrasında "Sevdiğiniz kadınla aynı duruşma salonda bulunmak nasıl bir duygu?" diye soruldu. Kural'ın yanıtı kısa ve netti: "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim."