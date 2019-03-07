Ahmet Kural'ın "Kollarında ölsün" dediği Sıla'nın babası görenleri şaşırttı
Sıla ve Ahmet Kural mahkemede karşı karşıya geldi. Sıla ve Ahmet Kural, yaşanan dayak skandalının ardından ilk ifadelerini verdi. Ahmet Kural'ın Sıla'ya "Çok sevdiğin baban kollarında ölsün" dediği ortaya çıktı. Şoke eden sözlerin ardından Sıla'nın babası hayranları tarafından aranmaya başlandı. Aşk yaşadıkları zaman Sıla'nın babası Ahmet Kural için "İyi bir çocuk. Filmlerini, dizlerini izliyorduk" ifadelerini kullanmıştı. İşte Sıla'nın merak edilen babası...
Yaşanan dayak skandalının ardından Sıla ve Ahmet Kural mahkemede karşı karşıya geldi. Sıla ifadesinde, Ahmet Kural'ın "Çok sevdiğin baban kollarında ölsün" dediğini aktardı. Bu sözlerin ardından Sıla'nın babası merak konusu oldu. İşte Sıla'nın babası ve ünlülerin bilinmeyen akrabaları...
Sinan Sümer'i ilk duyduğunuzda isminden çıkaramayabilirsiniz. Beyaz Gelincik'teki 'Selim' ya da Elveda Derken'deki 'Ege' dersek hatırlarsınız belki. Sinan Sümer, 1977'de henüz 41 yaşında hayatını kaybeden aktör ve oyun yazarı Güner Sümer'in oyuncu Suna Selen'le olan evliliğinden olan oğlu. Suna Selen daha sonra Münir Özkul'la evlendiği için Özkul, Sinan Sümer'in üvey babası oluyor. Bitti mi? Hayır. Roman ve oyun yazarı Adalet Ağaoğlu da Sinan Sümer'in halası. Adalet Ağaoğlu, merhum Güner Sümer'in ablası. Güner Sümer vefat ettiğinde Sinan Sümer iki yaşındaydı.
Miss Dream Of The World Türkiye birincisi olan, bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini ve Serdar Ortaç'ın dansçılığını yapan Hazal Müezzinoğlu; pek çok Komedi filminde rol alan Nermin Denizci'nin kızı. 24 yaşındaki Hazal, 2008'de bir trafik kazasında can verdi. Hazal'ın sevgilisi Engin Temel de birkaç ay sonra bir cinayete kurban gitti.