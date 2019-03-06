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  • 06.03.2019
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Sosyetik fotoğrafçı 'den adrenalin tutkunu olan oğlu 'ya uyarı geldi

Dilan’a ana uyarı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'den adrenalin tutkunu olan oğlu Dilan Erkaya'ya uyarı geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda snobmagazin'e konuşan Gerede, "Hayatta adrenalin şart; ama onun da dozunu ayarlamak gerek. Zaten Dilan'ı da akıcı trafikte kaykay yapmaması için uyardım. Hayatta bazen de temkinli davranmak lazım" dedi.

19 yaşındaki Dilan, geçtiğimiz günlerde trafikte kaykay yaparak hayatını tehlikeye atmıştı.

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