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  • 20.12.2018
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ve Nişantası'nda görüntülendi! Dilan Erkaya muhabirlere eliyle müdahele etti

4 aylık aşklarını sosyal medyada gözler önüne seren ile , önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Cool tavrıyla bilinen Dilan, aşkının fotoğrafının çekilmemesi için korumalığa soyundu. İddiaya göre bunun nedeni ise ’nin Aylin’e ‘İlişkini gözden uzak yaşa’ diye uyarı yapması...

Cool Koruma
Aşkları geçtiğimiz yaz başlayan merhum işadamı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya, önceki gün panik dolu anlar yaşadı. İlişkilerini ilk kez TAKVİM'in duyurduğu ünlü çift, 's çıkışı objektife takıldı. Alışveriş turunu tamamlayıp el ele yürüyüşe çıkan genç aşıklar, görüntülendiklerini fark edince adımlarını hızlandırdı.



Keyifleri kaçan ikiliden Erkaya, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin yayına gidip "Kız arkadaşım rahatsız oluyor. Fotoğrafları silin" diyerek adeta aşkının korumalığını üstlendi. Ekim ayında bir davete katılarak objektife mutluluk pozları veren ikilinin bu tavrının nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

LONDRA-İSTANBUL HATTI
İngiltere'de üniversite okuyan , sevgilisini görmek için sık sık Londra'dan İstanbul'a gelerek magazin manşetlerini süsleyince iddiaya göre Koç Ailesi'nden veto yedi. Kızının özel hayatıyla gündeme gelmesinden hoşnut olmayan Caroline Koç, konuşulanlara göre Aylin'e "İlişkini gözlerden uzak yaşa" uyarısı yaptı. 18 yaşındaki genç kız da artık sevgilisi ile görüntü vermemek için akla karayı seçiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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