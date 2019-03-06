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  • 06.03.2019
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’un Türk kadınını aşağılayan sözlerine tepkisiz kaldı

’un Türk kadınını aşağılayan sözlerine tepkisiz kaldı. ise “O arkadaşın tedavi masrafını üstleneceğim” çıkışı yaptı.

Kurt kapanı

Hande Ataizi, şaşırttı. Önceki gün Etiler'e giden oyuncu, Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadınlarını aşağılayan açıklamaları hatırlatılınca şu sözleriyle kafaları karıştırdı: "Herhalde kendi tecrübesinden yola çıkıp böyle bir şey paylaşmış. Çok da kötü bir şey dememiş. Genelleme yapmış.".


Alakurt'un tepki çeken açıklamasına Burcu Binici ise kayıtsız kalmadı. Binici, Alakurt'un açıklamasına şöyle çıkıştı: "O arkadaşın tedavi ücreti neyse ben vereceğim. Öyle sapkın tiplerin tedavi olması gerekiyor. Ülkemizdeki kadına taciz, hakaret gibi olaylar bu tipler yüzünden oluyor."

Alakurt, "Türk kadını, çıkarlarını elde edene kadar mükemmeli oynar" diyerek haddini aşmıştı.



Aydın HAMZA

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soner soner

türk kadınımı sadece toy boy ,hemen hemen tüm kadınlarda vardır bu ,hele hele batılı kadınlar bu konuda tavan yapmıştır .

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cevapla 06.03.2019 08:33
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