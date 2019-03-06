Hande Ataizi, şaşırttı. Önceki gün Etiler'e giden oyuncu, Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadınlarını aşağılayan açıklamaları hatırlatılınca şu sözleriyle kafaları karıştırdı: "Herhalde kendi tecrübesinden yola çıkıp böyle bir şey paylaşmış. Çok da kötü bir şey dememiş. Genelleme yapmış.".



Alakurt'un tepki çeken açıklamasına Burcu Binici ise kayıtsız kalmadı. Binici, Alakurt'un açıklamasına şöyle çıkıştı: "O arkadaşın tedavi ücreti neyse ben vereceğim. Öyle sapkın tiplerin tedavi olması gerekiyor. Ülkemizdeki kadına taciz, hakaret gibi olaylar bu tipler yüzünden oluyor."

Alakurt, "Türk kadını, çıkarlarını elde edene kadar mükemmeli oynar" diyerek haddini aşmıştı.





Aydın HAMZA