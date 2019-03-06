Sosyetik iş adamı Kemal Gülman ile eşi Feryal Gülman'ın arasındaki sular durulmuyor. Feryal Hanım, 2013'te "Eşim beni aldatıyor" deyip kendisinden 32 yaş büyük iş adamına boşanma davası açmıştı. 27 yıllık eşi ve oğlunun babasından 200 milyon lira tazminat talep eden Feryal Hanım'ın talebi reddedilmişti. Feryal Hanım, Yargıtay'a başvururken eşi de boş durmadı. 86 YAŞINDAKI iş adamı, eşine 500 bin liralık tazminat davası açtı. İlk duruşma dün görüldü. İş adamının damadı ve ikinci eşinden olan oğlu Polat Gülman "Kemal Gülman, Feryal Hanım eve almayınca bir buçuk yıl oğluyla yaşadı. Üzüntüden depresyona girdi" dedi.

54 yaşındaki Feryal Gülman, oğlu Aslan'ın babası Kemal Gülman'ın kendisini aldattığını öne sürüp soluğu mahkemede almıştı.