Boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. İkilinin ayrılacağı iddiası, Saat'in 26 Şubat'ta 35. yaş günündeki paylaşımıyla gün yüzüne çıkmıştı.
Boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. İkilinin ayrılacağı iddiası, Saat'in 26 Şubat'ta 35. yaş günündeki paylaşımıyla gün yüzüne çıkmıştı.
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