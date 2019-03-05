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  • 05.03.2019
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Beren Saat ile ’nun 5 yıllık evliliği çatırdadı! Boşanıyorlar mı?

Magazin dünyasının gözde çifti Beren Saat ile ’nun 5 yıllık evliliği çatırdadı. nde ölen aşkı Efe’yi anarak ayrılık sinyali veren Saat, dün ise eşiyle düğün fotoğraflarını ’dan sildi. Oyuncunun bu şok hamlesi “Ayrılık yakın” dedirtti.

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