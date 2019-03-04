Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.03.2019
  • Gazete

’yu arasının bozuk olduğu konuşulan eşi Beren Saat yalnız bıraktı

Önceki akşam ’da konser veren ’yu arasının bozuk olduğu konuşulan eşi Beren Saat yalnız bıraktı. Popçunun hiçbir konserini kaçırmayan ünlü oyuncunun gecede olmaması dedikodu fitilini yeniden ateşledi...

Kenan Doğulu ile evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat'ten söylentileri doğrular nitelikte bir hamle geldi. Saat'in 26 Şubat'taki doğum gününde sosyal medyadan yazdığı manidar sözler ve Doğulu'nun geçtiğimiz yılların aksine eşinin yeni yaşı şerefine paylaşım yapmaması dedikodu kazanını kaynatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKenan Doğulu’yu arasının bozuk olduğu konuşulan eşi Beren Saat yalnız bıraktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri