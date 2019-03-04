Kenan Doğulu ile evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat'ten söylentileri doğrular nitelikte bir hamle geldi. Saat'in 26 Şubat'taki doğum gününde sosyal medyadan yazdığı manidar sözler ve Doğulu'nun geçtiğimiz yılların aksine eşinin yeni yaşı şerefine paylaşım yapmaması dedikodu kazanını kaynatmıştı.