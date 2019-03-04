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Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti boşanıyor mu? Günlerdir boşanacakları iddia edilen Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinden çok şaşırtan bir hamle geldi. Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ı andığı doğum günü paylaşımı boşanma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Beren Saat'in, Instagram hesabı üzerinden yaptığı hamle ortalığı daha çok karıştırdı.

04.03.2019 11:35 - Son Güncelleme: 04.03.2019 11:38
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

Türkiye günlerdir Beren Saat-Kenan Doğulu çiftini konuşuyor. Daha önce boşanacakları yönündeki iddialara bir yenisi daha eklenen ünlü çift için bu kez daha ciddiye binmişe benziyor. Beren Saat'in Instagram'dan yaptığı hamle kafaları karıştırdı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

KAFA KARIŞTIRAN YAŞ GÜNÜ

Önceki gün 35'inci yaşını kutlayan oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir dönem aşk yaşadığı ve kazada kaybettiği Efe Güray'ı unutmadığı belli eden bir açıklama yaptı. Saat'in bu paylaşımı 'evlilikte kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

Beren Saat'in o açıklaması:

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)

Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.

Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

Kenan Doğulu'nun da eşinin doğum gününü kutlamaması iddiaları daha da güçlendirdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden flaş hamle! Boşanacakları iddia ediliyordu...

ŞAŞIRTAN HAMLE

Ayrılıkları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı.Beren Saat Instagram'daki adındaki E harflerini büyük yazarak Kenan Doğulu ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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