Yağmur Aşık'tan eski futbolcu Emre Aşık'a ölüm tehdidi: Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak

Eski futbolcu Emre Aşık, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece Etiler'de bir erkekle samimi eğlencesi TAKVİM objektifine yakalanan Yağmur Aşık'ın ihanetini affetmedi. Eski futbolcu, eşine boşanmanın yanı sıra zina ve iffetsizlik davası açıp 100 bin lira tazminat talep etti. Olaydan sonra evi terk eden Emre Bey, "Eğlence hayatını seven davalı, özgürlüğün tadını çıkarıyor" diye eşini suçlayınca Yağmur Aşık, çıldırdı.



YASAĞI DELERSE HAPSE!

Emre Aşık, eşinin iş yerini basıp kendisini "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak. Yarın seni öldüreceğim. Çocuklarımı da kaçıracağım" diye tehdit ettiğini iddia edip korunma istedi. Mahkeme de Yağmur Aşık'ın eşine bir ay boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü sözle davranışlarda bulunmamasına, aksi halde 3 güne kadar zorlama hapse çarptırılmasına karar verdi. Yağmur Hanım ise "İddiaya gülüyorum. Bir ay sonra yalanlarını patlatacağım" diyerek kendisini savundu.



ŞİDDET YAĞMURU DİNMİYOR

Yağmur Hanım'ın vukuatları bununla sınırlı değil. Yağmur Aşık, geçen yıl Çanakkale feribotu sırasında yolcuları tartaklamıştı. Kick boksçu olan Yağmur Aşık'ın iki yıl önce de eşinin ablalarını darp ettiği iddia edilmişti. Aşık, o dönem de "Boşanmama siz sebep olacaksınız" diyerek görümcelerini suçlamıştı...



TAKVİM YAKALADI ORTALIK KARIŞTI

Bir erkekle sabaha karşı bu şekilde TAKVİM'e yakalanan Yağmur Aşık'a üç çocuğunun babasından dava üzerine dava geldi.