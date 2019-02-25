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  • 25.02.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 17:04

Son dakika: Emre Aşık'ın avukatından açıklama! Emre Aşık ile eşi boşanıyor!

Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla bir açıklama yaptı.Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın avukatı Alp yaptığı yazılı açıklamada müvekkili adına bugün 'a boşanma davası açtıklarını duyurdu.

GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILDI VE DAVA AÇILDI

Avukat Funda Sadıkahmet Alp yaptığı açıklamada "Müvekkilim Emre Aşık adına 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Yağmur Aşık'a Medeni Kanun'da yer alan hükümler çerçevesinde boşanma davası açmış bulunmaktayız. Bir süredir görsel ve yazılı basında, sosyal medeyada 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yaşanan onur kırıcı olay sebebiyle sessiz kalmış ve gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra davamızı açmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

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