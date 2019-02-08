Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.02.2019
  • Gazete

Aşık’ın eşi ’tan skandal görüntülere ilginç savunma

Geçen gece Etiler’de Mustafa adlı bir erkekle eğlenen Aşık’ın eşi ’tan ilginç savunma… Olay gecesi Takvim objektifine yakalanınca panikleyen Aşık, şimdi de yanındakinin ‘kardeşi gibi’ olduğunu söyledi

Geçtiğimiz gece Etiler'deki Etiket'te Mustafa isimli bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, tutuştu. Üç çocuğunun babası Emre Aşık yanında olmadan sabaha karşı 05.00'da gizemli bir erkekle samimi bir şekilde eğlenen Yağmur Aşık'ın ihaneti TAKVİM objektifine yakalanmıştı. Aşık, sarmaş dolaş eğlendiği erkeğe mekan çıkışı da "Bizi çekiyorlar. Al onları çabuk" deyip muhabirimizden görüntüleri almaya çalışmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık’tan skandal görüntülere ilginç savunma
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri