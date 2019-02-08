Geçtiğimiz gece Etiler'deki Etiket'te Mustafa isimli bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, tutuştu. Üç çocuğunun babası Emre Aşık yanında olmadan sabaha karşı 05.00'da gizemli bir erkekle samimi bir şekilde eğlenen Yağmur Aşık'ın ihaneti TAKVİM objektifine yakalanmıştı. Aşık, sarmaş dolaş eğlendiği erkeğe mekan çıkışı da "Bizi çekiyorlar. Al onları çabuk" deyip muhabirimizden görüntüleri almaya çalışmıştı.