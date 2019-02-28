Boşandıktan sonra oğulları için dost kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in arasına Melis Sütşurup girdi. Haziran 2018'deki boşanma sonrası ilk kez Aralık 2018'deki bir törende karşılaşan eski eşler, birbirine sarılıp nezaket örneği sergilemişti. İkili, aylar sonra dün küçük oğulları Yavuz'un doğum günü için yeniden buluştu.





Zorlu Center'da 7 yaşına giren oğulları için parti veren eski eşler, bu kez iki yabancı gibiydi… Parti boyunca Jahovic'le uzak duran Sandal'ın eski eşiyle tek kelime etmemesi de dikkat çekti. Popçunun eski eşiyle mesafeli tavrı ise "Yoksa Musti, aşkı Melis Sütşurup'un kıskançlığından mı korkuyor?" sorusunu akıllara getirdi.



Musti'nin Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başladıktan sonra eski eşiyle arasına mesafe koyması gözden kaçmadı.

Eski eşlerin 2 ay önceki bu dostluk karesinden artık eser kalmadı.