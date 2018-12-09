Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?
Mustafa Sandal verdiği bir röportajda hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Emina Jahovic ile evliliğinin bitmesinden sonra adı aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal, iddialara açıklık getirdi. Serel Yereli'den Irmak Ünal'a dair her soruya yanıt veren Sandal, birlikte olacağı kadının çocuklarıyla olan ilişkisinin her şeyden önemli olduğunu belirtti. İşte Mustafa Sandal'ın sözleri...
Son dönem hakkında birçok haber yapıldı. "90'lardaki çapkın Musti geri döndü" diyenler bile oldu...
O tabirlere pek katılmıyorum. Bekar bir adamım ve özel hayatımı istediğim şekilde yaşıyorum. Bu dünyadaki en önemli gerçeğim Yaman ve Yavuz'un babası olmam. Müzik ve babalık dışında şu ara ekstra bir konsantrasyonum yok.
"BİR GÜN GERÇEKTEN AŞIK OLURSAM..."
Bir sürü isimle anıldın. DM'den seninle yazıştığını bile söyleyen oldu...
Suna'cığım beni iyi tanırsın. Ben zaten bir gün gerçekten aşık olursam ve bu aşk ciddi bir boyut kazanırsa o özel insanla el ele herkesin karşısına çıkmaktan çekinmem. Gördünüz mü öyle bir şey? Hayır! Demek ki kimsenin panik yapmasına gerek yok.
"ANNELERİ MUTLUYSA ÇOCUKLARIM DA MUTLU"
"Ciddi bir ilişki yaşasam elini tutar çıkarım" diyorsun. Öyle bir kriterin var mı?
Var tabii... Ben onu, o beni gerçekten hak ediyor mu? Aşk gerçek mi yoksa sanal mı? İyi niyetli ve samimi mi? Bu soruların yanıtları çok net olmalı. Aşık olursam elbette bunu neden saklayayım ki? Aslan gibi alırım yanıma ve çıkarım. Biz mutluluğumuzu da hüznümüzü de şarkılarımızda mısralara döküp insanlarla paylaşan kişileriz...