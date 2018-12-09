Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

Mustafa Sandal verdiği bir röportajda hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Emina Jahovic ile evliliğinin bitmesinden sonra adı aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal, iddialara açıklık getirdi. Serel Yereli'den Irmak Ünal'a dair her soruya yanıt veren Sandal, birlikte olacağı kadının çocuklarıyla olan ilişkisinin her şeyden önemli olduğunu belirtti. İşte Mustafa Sandal'ın sözleri...

9 Aralık 2018 Pazar, 13:01:30 Güncelleme: 13:11:56
Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

Mustafa Sandal, Posta'nın haberine göre hakkında çıkan aşk dedikodularına şu açıklamalarda bulundu...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

Son dönem hakkında birçok haber yapıldı. "90'lardaki çapkın Musti geri döndü" diyenler bile oldu...

O tabirlere pek katılmıyorum. Bekar bir adamım ve özel hayatımı istediğim şekilde yaşıyorum. Bu dünyadaki en önemli gerçeğim Yaman ve Yavuz'un babası olmam. Müzik ve babalık dışında şu ara ekstra bir konsantrasyonum yok.

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

"BİR GÜN GERÇEKTEN AŞIK OLURSAM..."

Bir sürü isimle anıldın. DM'den seninle yazıştığını bile söyleyen oldu...

Suna'cığım beni iyi tanırsın. Ben zaten bir gün gerçekten aşık olursam ve bu aşk ciddi bir boyut kazanırsa o özel insanla el ele herkesin karşısına çıkmaktan çekinmem. Gördünüz mü öyle bir şey? Hayır! Demek ki kimsenin panik yapmasına gerek yok.

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

"ANNELERİ MUTLUYSA ÇOCUKLARIM DA MUTLU"

"Ciddi bir ilişki yaşasam elini tutar çıkarım" diyorsun. Öyle bir kriterin var mı?

Var tabii... Ben onu, o beni gerçekten hak ediyor mu? Aşk gerçek mi yoksa sanal mı? İyi niyetli ve samimi mi? Bu soruların yanıtları çok net olmalı. Aşık olursam elbette bunu neden saklayayım ki? Aslan gibi alırım yanıma ve çıkarım. Biz mutluluğumuzu da hüznümüzü de şarkılarımızda mısralara döküp insanlarla paylaşan kişileriz...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

"BURADAN HEMCİNSLERİME SESLENİYORUM!"

Sosyal medya yazışmaları ünlüler için çok tehlikeli galiba...

Yaaaa evet öyleymiş. Buradan hemcinslerime sesleniyorum. Gece 12'den sonra gelen mesajlara cevap vermeyin. Çok şükür ben büyük bir sıkıntı yaşamadım.

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