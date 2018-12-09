Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve Irmak Ünal hakkında neler anlattı?

"ANNELERİ MUTLUYSA ÇOCUKLARIM DA MUTLU"

"Ciddi bir ilişki yaşasam elini tutar çıkarım" diyorsun. Öyle bir kriterin var mı?

Var tabii... Ben onu, o beni gerçekten hak ediyor mu? Aşk gerçek mi yoksa sanal mı? İyi niyetli ve samimi mi? Bu soruların yanıtları çok net olmalı. Aşık olursam elbette bunu neden saklayayım ki? Aslan gibi alırım yanıma ve çıkarım. Biz mutluluğumuzu da hüznümüzü de şarkılarımızda mısralara döküp insanlarla paylaşan kişileriz...