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ve görücüye çıktı

ve , gecelerinde boy göstermeye başladı

Görücüye çıktılar

Eeki eşi Emina Jahovic'le olan 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran , yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'u daha önce sosyal medya hesabından hayranlarına tanıtan Sandal, önceki akşam ise yakın dostlarıyla tanıştırdı.


Ulus Sunset adlı mekanda akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşan Mustafa Sandal ile yeni sevgilisi uyumlarıyla tam not aldı. Mekan çıkışı görüntülenen ikili "Mutluyuz. Her şey harika gidiyor" dedi.

Mustafa Sandal'ın herkesten gizlediği sevgilisi Melis ile yaşadığı aşkı TAKVİM 27 Aralık 2018'de böyle haber yapmıştı.

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