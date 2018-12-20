Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural davasının seyrini belirleyecek rapor ortaya çıktı. Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame sonrası, taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan Adli Tıp Raporu tartışması da olaya farklı bir boyut kazandırdı. Geçtiğimiz gün Adli Tıp Kurumu bir açıklama yaparak Ahmet Kural'ın avukatları tarafından dosyaya sunulan ve basında "Adli Tıp Raporu" olarak yer alan bir rapor vermediklerini duyurdu. Bahsedilen rapor Sıla'nın görüntülerinin incelendiği ve vücudundaki morlukların belli olmadığı iddiasına dayanıyordu. Ancak Sıla Gençoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamalarda bu raporun resmi bir nitelik taşımadığı ve sadece akademisyen görüşlerine dayandığı söylendi.

RESMİ RAPOR DEĞİL, UZMAN GÖRÜŞÜ

Hürriyet'in haberine göre daha önce soruşturma dosyasına Ahmet Kural'ın avukatları tarafından, ünlü şarkıcının vücudundaki darp izlerine dair alınan sağlık raporuna ilişkin bir akademisyen görüşü sunulmuştu. Bu rapora göre Sıla'nın vücudunda oluşan yaralanmaların oluş şeklinin net bir şekilde tarif edilmediği belirtilerek Sıla tarafından alınan bu raporun bilimsel bir nitelik taşımadığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Sıla'nın avukatları da raporun resmi bir rapor değil, uzmanların görüşünü içeren bir değerlendirme yazısı olduğunu açıklamıştı.

SORUŞTURMA DOSYASINDA TEK BİR ADLİ TIP RAPORU VAR

Soruşturmada savcılık iddianameyi tamamlarken, dosyada bir det "Adli Tıp Raporu"nun yer aldığı ortaya çıktı. 1 Kasım 2018 tarihli raporda Sıla'nın özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesinden elde edilen neticelerin değerlendirildiği öğrenildi. Rapora göre Sıla'nın vücudunda oluşan "yumuşak doku lezyonları" ünlü şarkıcının yaşamını tehlikeye sokacak bir nitelikde değil, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu ayrıca herhangi bir kemik kırığı olmadığı belirtildi.