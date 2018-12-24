Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği gerekçesi ile başlatılan soruşturmada, Ahmet Kural hakkında düzenlenen 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 7 Mart'ta yapılacak.

İLK DURUŞMA 7 MART'TA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Kural hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Kural'ın, 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşma günü olarak da 7 Mart 2019'u belirledi.

İddianamede, oyuncu Ahmet Kural 'sanık', şarkıcı Sıla 'müşteki' olarak yer alıyor.

'GİT BURADAN, SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.