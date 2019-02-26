ESKİ futbolcu Emre Aşık, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece Etiler'deki bir mekanda başka bir erkekle sarmaş dolaş sadece TAKVİM objektifine yakalanan eşi Yağmur Aşık'ın ihanetini affetmedi. Geçen sene 6 yıllık evliliğini kurtarmak için son bir şans verdiği 3 çocuğunun annesi eşinin ihanetiyle yıkılan Aşık, dün boşanma davası açtı. Eski futbolcunun avukatı Funda Sadıkahmet Alp, şu açıklamayı yaptı:

ÇIRKINLIK YAĞMURU!

"Emre Aşık, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yaşanan onur kırıcı olay sebebiyle sessiz kalmış ve gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra boşanma davamızı açmış bulunmaktayız. Müvekkilim, zaman zaman davalı tarafından uğradığı haksızlıklar ve iftiralar karşısında derin üzüntü yaşamış ve çocuklar için susmayı tercih etmiştir." İhaneti affetmeyen 6 yıllık eşinin açtığı davayla çılgına dönen üç çocuk annesi Yağmur Hanım ise sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Emre Aşık, bana yalvardı; barışmak istedi. Pişman olduğunu söyleyerek beni kandırdı ve boşanma davasını geri çektirdi. Alacağım nafaka ve tazminattan kurtulmak için kendisi haberimi 'ihanet' adı altında planlı bir şekilde yaptırdı. Bana adice bir oyun oynadı. Gerekli karşı davayı açacağım. Emre'nin nasıl bir insan olduğunu tüm gerçekliğiyle mahkemeye sunacağım. Kendisinin istediği yayın yasağına da itiraz ederek; bu süreci tüm kamuoyu ile paylaşacağım."





TAKVİM KİMSENİN MAŞASI DEĞİL!

Üç çocuğunu evde bırakıp başka bir erkekle sabaha karşı sarmaş dolaş görüntülenen Yağmur Aşık, TAKVİM'in haberinin ardından "O kişi arkadaşım; Emre'nin de haberi var" demişti. Aynı Yağmur Aşık, eşinin açtığı davanın ardından ise "Bu haberi tazminatı ödememek için Emre yaptırdı" dedi.

Bu sözleriyle sadece evlatlarının babası değil gazetemizi de zan altında bırakmaya çalışan Yağmur Aşık'a tek bir sözümüz var: "TAKVİM, gerçekler neyse onu yazar ve asla kimsenin maşası olmaz."