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  • 23.02.2019
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Kendisi gibi oyuncu 'la evlenen 'dan Beren Saat ve hamilelik iddialarına şok cevap!

, hamilelik iddiaları için “Bebek istiyorum ama şu an öyle bir durum yok” dedi.

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 15 gün önce evlenen Hazal Kaya, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat'in düğününe davetiye göndermediği için katılmadığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hazal Kaya, ekledi: "Bir manisi oldu herhalde ama gelemeyen bir sürü arkadaşımız oldu çalıştıkları için. Gerçekten saçma iddialar. Gerçek hayatı Aşk-ı Memnu gibi zannediyorlar. Ama öyle bir entrika yok. Hiçbirimiz öyle insanlar değiliz."

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