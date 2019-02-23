Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 15 gün önce evlenen Hazal Kaya, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat'in düğününe davetiye göndermediği için katılmadığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Hazal Kaya, ekledi: "Bir manisi oldu herhalde ama gelemeyen bir sürü arkadaşımız oldu çalıştıkları için. Gerçekten saçma iddialar. Gerçek hayatı Aşk-ı Memnu gibi zannediyorlar. Ama öyle bir entrika yok. Hiçbirimiz öyle insanlar değiliz."