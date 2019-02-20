Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!
Hazal Kaya 6 Şubat'ta Ali Atay ile 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Bilal Özcan, bir kanalda yayınlanan dizide rol gereği hamile olduğunu öğrenen Hazal Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğunu iddia etti. Dizinin setinde de Hazal Kaya'nın hamile olduğu konuşuluyor diyen Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.
HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Şimdilerde rol aldığı dizide hamile rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik haberini duyuran usta gazeteci Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.
"TEBRİK EDERİM"
Ve şimdi set çalışanları arasında Hazal'ın gerçek hayatta da hamile olduğu konuşuluyor. 6 Şubat'ta yaşamını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren sevilen oyuncu Hazal Kaya'yla ilgili bu gelişmeye çok sevindim ve programda izleyicilerle paylaştım. Güzel oyuncuyu ve eşini tebrik ederim."
"HAZAL KAYA HAMİLE"
Bir kanalda yayınlanan dizide rol alan Hazal Kaya, dizide hamile rolünü oynuyor. Bilal Özcan ise hamilelik olayının dizide değil gerçek hayatta olduğunu iddia etti. Özcan, Instagramhesabından paylaştığı bilgide şunları söyledi: "İlginç iddia: Hazal Kaya dizide de gerçek hayatta da hamile! Dün akşam, tam Uçankuş TV'deki yayınıma girerken eski bir arkadaşımdan o ilginç mesajı aldım. Hazal Kaya'nın dizide canlandırdığı Filiz karakteri yeni bölümlerde artık hamile.