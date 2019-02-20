Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

"HAZAL KAYA HAMİLE"

Bir kanalda yayınlanan dizide rol alan Hazal Kaya, dizide hamile rolünü oynuyor. Bilal Özcan ise hamilelik olayının dizide değil gerçek hayatta olduğunu iddia etti. Özcan, Instagramhesabından paylaştığı bilgide şunları söyledi: "İlginç iddia: Hazal Kaya dizide de gerçek hayatta da hamile! Dün akşam, tam Uçankuş TV'deki yayınıma girerken eski bir arkadaşımdan o ilginç mesajı aldım. Hazal Kaya'nın dizide canlandırdığı Filiz karakteri yeni bölümlerde artık hamile.