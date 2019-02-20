GaleriMagazin

Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

Hazal Kaya 6 Şubat'ta Ali Atay ile 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Bilal Özcan, bir kanalda yayınlanan dizide rol gereği hamile olduğunu öğrenen Hazal Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğunu iddia etti. Dizinin setinde de Hazal Kaya'nın hamile olduğu konuşuluyor diyen Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.

20.02.2019 09:44 - Son Güncelleme: 20.02.2019 09:44
Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 Şubat tarihinde Mecidiyeköy'de gerçekleşen masalsı bir düğünle dünyaevine girdi.

Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Şimdilerde rol aldığı dizide hamile rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik haberini duyuran usta gazeteci Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.

Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

"TEBRİK EDERİM"

Ve şimdi set çalışanları arasında Hazal'ın gerçek hayatta da hamile olduğu konuşuluyor. 6 Şubat'ta yaşamını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren sevilen oyuncu Hazal Kaya'yla ilgili bu gelişmeye çok sevindim ve programda izleyicilerle paylaştım. Güzel oyuncuyu ve eşini tebrik ederim."

Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

"HAZAL KAYA HAMİLE"

Bir kanalda yayınlanan dizide rol alan Hazal Kaya, dizide hamile rolünü oynuyor. Bilal Özcan ise hamilelik olayının dizide değil gerçek hayatta olduğunu iddia etti. Özcan, Instagramhesabından paylaştığı bilgide şunları söyledi: "İlginç iddia: Hazal Kaya dizide de gerçek hayatta da hamile! Dün akşam, tam Uçankuş TV'deki yayınıma girerken eski bir arkadaşımdan o ilginç mesajı aldım. Hazal Kaya'nın dizide canlandırdığı Filiz karakteri yeni bölümlerde artık hamile.

Hazal Kaya hamile mi? Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hakkında Bilal Özcan'dan bomba iddia!

HAZAL KAYA İLE ALİ ATAYIN DÜĞÜN MALİYETİ

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın masalsı düğünlerinin maliyetinin 600 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz