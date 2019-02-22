Dünyaca ünlü moda markası Moncler, geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda 2019-20 sonbahar- kış koleksiyonunu beğeniye sundu. Ancak yorgana benzeyen ve tüm vücudu kaplayan montlar alay konusu oldu.
Dünyaca ünlü moda markası Moncler, geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda 2019-20 sonbahar- kış koleksiyonunu beğeniye sundu. Ancak yorgana benzeyen ve tüm vücudu kaplayan montlar alay konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.