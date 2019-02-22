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  • 22.02.2019
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 ünlü moda markası 'in yorgana benzeyen ve tüm vücudu kaplayan montlar alay konusu oldu

Yorgan modası

Dünyaca ünlü moda markası Moncler, geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda 2019-20 sonbahar- kış koleksiyonunu beğeniye sundu. Ancak yorgana benzeyen ve tüm vücudu kaplayan montlar alay konusu oldu.

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