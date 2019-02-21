Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le iş adamı Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor. Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı. Ancak Instagram'daki 'magagenius' adlı hesaba göre ayrılığa Saran'ın cimriliği neden oldu. İddiaya göre Jahovic, iş adamının her gittikleri mekanda hesabı kendisine ödetmesine bozuldu. Hatta şarkıcının yakın çevresine de "Beni ucuz olsun diye sürekli saçma sapan otellere ve restoranlara götürüyordu. Cebinde akrep var" diye dert yandığı öne sürüldü. Eski eşinin pahalı jestlerine alışık olan Sırp şarkıcı, iş adamının bu tavırlarını itici bulup ilişkiyi bitirdi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Haziran 2018'de 10 yıllık evliliğini bitirdiği iki oğlunun babası Mustafa Sandal'ın cömertliğine alışkın olan Emina, Sadettin Saran'la yaşadığı aşkta ise hayal kırıklığına uğradı.



ESKİ EŞİ DE ÇOK DERTLİYDİ

Ünlü iş adamının Emek Külür'le boşandığı dönemde diş hekiminin Saran tarafından 'para avcısı' diye suçlandığı iddiası günlerce konuşulmuştu. Ancak yine 'magagenius'un iddiasına göre Emek Külür de evli oldukları dönemde sosyetik işadamı eşinin para harcamamasından sık sık dostlarına dert yanmıştı.





BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı'na seçilen Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman'a örnek oldu. Popçunun Emina Jahovic'ten olan 10 yaşındaki oğlu Yaman da Gençler Kayak Milli Takımı'na seçildi. Minik Yaman, şu sıralar Uludağ'da babasıyla şampiyonaya hazırlanıyor.