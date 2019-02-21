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  • 21.02.2019
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'ın eski eşi ile ’ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! "cebinde akrep var"

Yedi aylık aşkları geçen ay biten ile ’ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Jahovic, ‘Cebinde akrep var’ dediği Saran’ın cimriliği yüzünden aşkı noktaladı...

Cebinde akrep var!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor. Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı. Ancak Instagram'daki 'magagenius' adlı hesaba göre ayrılığa Saran'ın cimriliği neden oldu. İddiaya göre Jahovic, iş adamının her gittikleri mekanda hesabı kendisine ödetmesine bozuldu. Hatta şarkıcının yakın çevresine de "Beni ucuz olsun diye sürekli saçma sapan otellere ve restoranlara götürüyordu. Cebinde akrep var" diye dert yandığı öne sürüldü. Eski eşinin pahalı jestlerine alışık olan Sırp şarkıcı, iş adamının bu tavırlarını itici bulup ilişkiyi bitirdi.

UMDUĞUNU BULAMADI
Haziran 2018'de 10 yıllık evliliğini bitirdiği iki oğlunun babası 'ın cömertliğine alışkın olan Emina, 'la yaşadığı aşkta ise hayal kırıklığına uğradı.


ESKİ EŞİ DE ÇOK DERTLİYDİ
Ünlü iş adamının 'le boşandığı dönemde diş hekiminin Saran tarafından 'para avcısı' diye suçlandığı iddiası günlerce konuşulmuştu. Ancak yine 'magagenius'un iddiasına göre Emek Külür de evli oldukları dönemde sosyetik işadamı eşinin para harcamamasından sık sık dostlarına dert yanmıştı.



BABASININ İZİNDEN GİTTİ
Türkiye Senkronize Kayak 'na seçilen Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman'a örnek oldu. Popçunun 'ten olan 10 yaşındaki oğlu Yaman da Gençler Kayak Milli Takımı'na seçildi. Minik Yaman, şu sıralar Uludağ'da babasıyla şampiyonaya hazırlanıyor.

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vefa vefa

tesellici babaya hatun mu yok. kocalarından ayrılan ünlülerin durak yeri.

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cevapla 21.02.2019 08:19
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