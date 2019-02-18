Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.02.2019
  • Gazete

’dan boşanır boşanmaz ’la aşk yaşayan , pişman oldu

10 yıllık eşi ’dan boşanır boşanmaz ’la aşk yaşayan , pişman. Saran’dan ayrılan Jahovic, “Keşke yeni ilişki için acele davranmasaydım” itirafı yaptı

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdikten bir ay sonra gönlünü iş adamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, bin pişman… Saran'la jet hızıyla başlayan aşkı 7 ay sonra biten Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ülkesindeki Svet dergisine içini döktü. Kendisinden 18 yaş büyük adamıyla hayat görüşleri farklı olduğu için ayrıldıklarını belirten 37 yaşındaki iki çocuk annesi Jahovic, ekledi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMustafa Sandal’dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran’la aşk yaşayan Emina Jahovic, pişman oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri