Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdikten bir ay sonra gönlünü iş adamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, bin pişman… Saran'la jet hızıyla başlayan aşkı 7 ay sonra biten Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ülkesindeki Svet dergisine içini döktü. Kendisinden 18 yaş büyük iş adamıyla hayat görüşleri farklı olduğu için ayrıldıklarını belirten 37 yaşındaki iki çocuk annesi Jahovic, ekledi: