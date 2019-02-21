Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün bu sevimli kediyle fotoğrafını paylaştı. Kaynarca'nın bu pozu binlerce beğeni aldı.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün bu sevimli kediyle fotoğrafını paylaştı. Kaynarca'nın bu pozu binlerce beğeni aldı.
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