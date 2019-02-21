ABD'li yıldız Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye elmas kolye hediye etmesi Hande Acar'ın tepkisini çekti. Acar, "Görgüsüzlüğün bu kadarı. Paranı bu kadar afişe etmeye ne gerek var. Biraz mütevazılık iyidir dedi."



Hande Acar'ın Stormi için yaptığı "Küçücük çocuk o kolyeyi taşıyamaz" yorumuna "Sen de boyundan büyük 6 bin 500 euro'luk çantayı taşıyamıyordun ama takarak havanı attın" eleştirileri geldi.

Jenner'ın kızına hediye ettiği elmas kolye, dünya gündemine yerleşti.

Acar'ın taktığı yaklaşık 40 bin liralık bu çanta, alay konusu olmuştu.