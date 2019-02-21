Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.02.2019
  • Gazete

ile 3 aydır aşk yaşayan 'un tektaşı gözlerden kaçmadı

ile 3 aydır aşk yaşayan , önceki gün Nişantaşı’nda tektaşıyla şov yaptı. Güzel model, yüzüğü sorulunca da hızla uzaklaştı

Tektaş kaçışı!

Geçtiğimiz günlerde 3 aydır aşk yaşadığı iş adamı Faruk Çolakoğlu ile ilk kez 'da objektife yakalanan Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok… Çolakoğlu ile aşkı tam gaz süren Ulusoy, önceki gün 's 'deydi.



Modelin dev tektaşı ise gözden kaçmadı. Tektaş, ikilinin ilişkisinin evliliğe gittiğini düşündürdü. 36 yaşındaki model, sorular karşısında ise hızla aracına bindi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİş adamı Faruk Çolakoğlu ile 3 aydır aşk yaşayan Özge Ulusoy'un tektaşı gözlerden kaçmadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri