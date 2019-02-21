Geçtiğimiz günlerde 3 aydır aşk yaşadığı iş adamı Faruk Çolakoğlu ile ilk kez İstanbul'da objektife yakalanan Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok… Çolakoğlu ile aşkı tam gaz süren Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi.





Modelin dev tektaşı ise gözden kaçmadı. Tektaş, ikilinin ilişkisinin evliliğe gittiğini düşündürdü. 36 yaşındaki model, sorular karşısında ise hızla aracına bindi.